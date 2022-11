De Paola | Questo Napoli non deve avere paura Avversaria per lo Scudetto? Milan più attrezzato' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 16 novembre 2022) De: "non, Spalletti sta insidiando una mentalità vincente alla squadra" A RadioCentrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Paolo De, ex direttore di TuttoSport. aqueste le sue parole: "Ci sono alcuni giornalisti andati in onda in una popolare trasmissione sportiva notturna che hanno difeso Allegri con toni ruffiani e sgradevoli. -afferma De- La maggior parte di costoro hanno interesse solo nell’il suo numero di telefono per poterlo chiamare edla sua benevolenza. È un atteggiamento sbagliato. Cosa si è rimesso a posto? La Juventus ha fatto un percorso vergognoso: a 10 punti dal primo posto, ...