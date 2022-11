Casoria | ritrovato un cadavere sulla circumvallazione esterna

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Una macabra scoperta è stata fatta nella serata di ieri, martedì 15 novembre, altezzasul “doppio senso”, è giallo Ildi un uomo è stato rinvenuto in un’aiuola spartitraffico poco dopo Decatlhon e il Multibit. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno immediatamente effettuato i rilievi e avviato l’attività investigativa. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Nano TV

Scomparso da Roma lo scorso 11 novembre è statodopo due giorni nell'hinterland di Napoli. A tirare un sospiro di sollievo i familiari di ...sono stati i carabinieri della compagnia di,...Questa notte ad Afragola i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia disono intervenuti sull'Asse Mediano all'altezza dello svincolo per Afragola dove era stata segnalata la presenza di una persona che camminava a piedi sul ciglio della strada. La persona è stata ... Trovato morto a Casoria stanotte: forse caduto su un cantiere ad Afragola, trasportato e abbandonato sul doppio senso Trovato in provincia di Napoli Andrea Scaramuzzo, 53enne di Roma la cui scomparsa era denunciata lo scorso 11 novembre ai Carabinieri di ...È stato trovato in provincia di Napoli Andrea Scaramuzzo, 53enne di Roma la cui scomparsa era stata denunciata lo scorso 11 novembre ai Carabinieri di Roma-Montespaccato. I figli ...