Calciomercato.com

Commenta per primo La Juventus ha messo gli occhi su Giorgio Scalvini ,classe 2003 dell'che all'occorrenza può giocare anche a centrocampo. Al momento non c'è nessuna trattativa, ma il giocatore è entrato nei radar dei bianconeri.... Fondazione San Miniato Promozione, infatti, nominerà ildella Roma Gianluca Mancini (... Mancini, nato nel 1996 a Pontedera e cresciuto a Montopoli, ha spiccato il volo con l', per poi ... Atalanta, un difensore si fa male e torna a casa Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...La Juventus ha messo gli occhi su Giorgio Scalvini, difensore classe 2003 dell'Atalanta che all'occorrenza può giocare anche a centrocampo. Al momento non c'è nessuna trattativa, ma il giocatore è ...