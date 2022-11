(Di martedì 15 novembre 2022) Dal 24 al 27torna aailindipendente, che indaga la città contemporanea. 65 cortometraggi in concorso da oltre 20 Paesi, 8 proiezioni fuori concorso, 5 eventi speciali, per oltre 80 film sullo schermo: in streaming e dal vivo, completamente gratuito. Questi i numeri della terza edizione di/ Urban Visions. Beyond the Ideal City,cinematografico indipendente che indaga la complessità della dimensione contemporanea della città, che si terrà adal 24 al 27. La rassegna, promossa dall'associazione City Space Architecture, è un progetto cinematografico ...

Movieplayer

Questi i numeri della terza edizione di2022 / Urban Visions. Beyond the Ideal City, festival cinematografico indipendente che indaga la complessità della dimensione contemporanea ......, sociali e comunitarie - per creare un'interazione e un dialogo in progress con l'ambiente ... sguardi,e linguaggi espressivi. Infine, in ciascuno dei 3 giorni di restituzione del ... Visioni urbane 2022: il programma del festival a Bologna e online dal 24 al 27 novembre Questi i numeri della terza edizione di Visioni Urbane 2022 / Urban Visions. Beyond the Ideal City, festival cinematografico indipendente che indaga la complessità della dimensione contemporanea della ...Le nostra città sono patriarcato scritto in pietra, mattoni vetro e cemento, scriveva alla fine degli anni ‘90- in una frase ormai diventata celebre – la geografa femminista Jane Darke. Il pensiero de ...