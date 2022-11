Valerio Scanu sul promesso sposo | “Il più geloso tra noi? Lui | è siculo”

fra le pagine del Corriere della Sera ha confessato di essere a conoscenza del proprio orientamento sessuale da sempre e che la prima storia con un uomo l'ha avuta a 19 anni (...Il video della proposta di matrimonio dial compagno Luigi Calcara è diventato virale nel giro di poche ore . Intervistato da Il Corriere della Sera , l'ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha raccontato della sua storia ...Il cantante ed ex allievo di Amici, Valerio Scanu, ha chiesto al suo fidanzato di sposarlo. Si tratta della prima volta in cui Valerio dichiara la sua omosessualità. Il compagno è Luigi Calcara, un do ...Intervistato dopo la proposta di matrimonio al compagno, Valerio Scanu si racconta e svela la verità sul suo coming out. Ecco cosa ha detto.