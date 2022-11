Pensioni | Salvini spernacchia Giorgetti

(Di martedì 15 novembre 2022) Deve piacergli, il ruolo di predicatore inascoltato. Altrimenti bisognerebbe constatare, una volta di più, come Giancarlosia un’autorità tanto prestigiosa quanto inconsi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Lesaranno uno dei capitoli fondamentali della prossima legge di bilancio, anche se le ... Sul fisco, come ribadito da Matteo, si andrà invece ad un aumento della soglia dell'aliquota ...... 'Misura ponte nel 2023 per 50mila lavoratori' Cosa prevede la legge di bilancio Le... Sul fisco , come ribadito oggi da Matteo, si andrà invece ad un aumento della soglia dell'...A dispetto delle positive sensazioni che aveva trasmesso a molti osservatori comportandosi in modo avveduto nel periodo che ha preceduto il conferimento dell'incarico di premier da parte del president ...La premier al G20 di Bali. Oggi il primo faccia a faccia con il presidente Biden. La ricerca di una sponda Usa. La piccola Ginevra al seguito del capo del ...