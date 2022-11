Negli Stati Uniti le telecamere sui portoncini servono a controllare i fattorini

Collettiva.it

L'Italia e' il terzo donatore, dopoUniti e Commissione europea. Meloni ha aggiunto che 'a causa della pandemia,ultimi due anni potremmo aver trascurato altre emergenze. Dobbiamo porvi ...... dopoUniti e Commissione europea'. 'Altri 185 milioni a Global Fund per Hiv, Tbc e malaria' - 'Il Covid - 19 non e' l'unica malattia che dobbiamo affrontare. A causa della pandemia,... Negli Stati Uniti nessuna onda rossa: il trumpismo non paga La Regina Elisabetta avrebbe lasciato poco prima di morire un messaggio a William e Harry: ecco cosa gli ha detto e perchè ...La candidata Democratica per l’elezione a governatrice dell’Arizona Katie Hobbs ha sconfitto la Repubblicana Kari Lake alle elezioni di metà mandato negli ...