Inter | rinnovo Milan Skriniar | nei prossimi giorni incontro con gli agenti

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 15 novembre 2022) Neii dirigenti dell’dovrebbero incontrare glidel difensoreper parlare deldel contratto. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’con due successi nelle ultime due gare di campionato ha già dimenticato la sconfitta rimediata in casa della Juventus. Ora i nerazzurri sostano al quarto Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.