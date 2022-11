Handanovic a un bivio | può lasciare l’Inter

(Di martedì 15 novembre 2022) Il portiere sloveno dovrà scegliere se restare un altro anno come secondo o dedicarsi alla carriera da allenatore Secondo quando riportato da Tuttosport è a unl’avventura di Samircon. Il portiere sloveno, dopo essere stato scavalcato nelle gerarchie di Simone Inzaghi da Onana potrebbeil club nerazzurro. Bisognerà quindi capire seaccetterà di rimanere ancora un anno a Milano come vice Onana o se deciderà di intraprendere fin da subito il corso da allenatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

