Calciomercato com – Genoa | annullata l’amichevole con il Monza | Serie A

(Di martedì 15 novembre 2022) 2022-11-15 11:18:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Neppure il tempo di annunciarla che la gara amichevole prevista per il prossimo venerdì traè stata subito cancellata. Liguri e brianzoli si erano accordati nei giorni scorsi per affrontarsi in un test che consentisse ad entrambe le formazioni di mantenersi in forma malgrado la sosta per le nazionali che fermerà nel prossimo fine settimana il campionato diB e quella per il Mondiale che manderà in letargo la A. La gara è però saltata a causa dei tanti impegni che coinvolgeranno nei prossimi giorni il club presieduto da Silvio Berlusconi. Il Grifone ha comunque deciso di sostenere un’altra amichevole, con un avversario che verrà reso noto a breve. A darne notizia è l’edizione odierna del Secolo ...

