Ambasciatore Francia | sui migranti la soluzione e' cooperare

"Il presidente della Repubblica francese e quello italiano si sono parlati e hanno riaffermato l'importanza della nostra relazione". Lo ha sottolineato l'diin Italia, Christian Masset, parlando con i giornalisti a Perugia. "C'e' un momento di tensione sul tema dell'immigrazione - ha aggiunto - ma anche se si tratta di un problema ...Lo ha detto l'diin Italia, Christian Masset, a Perugia, dove è arrivato per una Lectio magistralis all'Università per ...'Il presidente della Repubblica francese e quello italiano si sono parlati e hanno riaffermato l'importanza della nostra relazione'. Lo ...Così Paolo De Castro, al termine dell’incontro avvenuto oggi a Parigi con il ministro francese per l’Agricoltura e la sovranità alimentare, Marc Fesneau. "L’incontro di oggi, commenta il relatore del ...