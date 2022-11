Uno studio dimostra che ridere fa bene alla psiche e all’organismo

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 14 novembre 2022) Le frasi “ridi che ti passa” oppure “fasalute” non sono soltanto dei luoghi comuni. La risata fa veramentesalute. Arlo è una ricerca durata due anni e condotta dal professor Carlo Bellieni, pediatra e neonatologo, professore dell’Università di Siena sulla rivista internazionale New Ideas In Psychology.L’equipe disi ha voluto risalire alle cause della risata, ai suoifici per l’organismo. Il dott. Bellieni spiega che la risata “è nata come una forma di linguaggio ancestrale, prima della parola e si è sviluppata nei nostri progenitori prima della nascita del linguaggio stesso”. Dsua origine, con cui si avvisava di uno scampato pericolo “è rimasta perchéfica ...