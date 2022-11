Parlamento | per le Giunte Franceschini in pole e il Terzo polo può entrare in gioco con Costa**

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 novembre 2022) Roma, 14 nov (Adnkronos) - Si compone in settimana il puzzle degli organismi interni di Camera e Senato. Domani alle 14.30 è convocata la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, mercoledì alla Camera sono in programma le riunioni della Giunta per le elezioni (alle 9,45) e della Giunta delle autorizzazioni (10,45). All'ordine del giorno c'è la scelta dei presidenti, ed è una partita che riguarda le opposizioni visto che si tratta di organi di controllo. A palazzo Madama, secondo gli accordi presi e sottoposti a verifiche proprio in queste ore, la guida della Giunta toccherebbe al Pd, che dovrebbe proporre come membri Dario, Anna Rossomando e Alfredo Bazoli. Ilper la presidenza ci sarebbe l'ex ministro della Cultura. Alla Camera, invece, l'intesa potrebbe essere indicativa per gli equilibri futuri tra le ...