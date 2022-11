Novak Djokovic e i vaccini | «Il politicamente corretto ci impedisce la libertà delle idee»

Leggi su open.online

(Di lunedì 14 novembre 2022) «Non è possibile piacere a tutti ma ormai ilci costringe a rinunciare a esprimere con rispetto, senza odio, ma con, le proprie»: il campione di tennisparla oggi in un’intervista a La Stampa della sua carriera. Ma anche deie della querelle che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco nella prima parte del 2022.si difende dalle critiche piovutegli addosso in questi mesi: «Sì, lo so che la gente a volte pensa che io sia finto, che faccio certe cose perché voglio essere amato. Non è così, io cerco solo di essere genuino. È una cosa che stiamo perdendo». E ancora: «Ladi parola per me oggi è un’illusione». Poi, sul punto: «Io mi sono espresso per la ...