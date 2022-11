Cervinia | temperature sotto lo zero e neve dai 1500 metri di quota – Video

(Di lunedì 14 novembre 2022)lo, nevica dalle prime luci dell’alba nella rinomata stazione sciistica valdostana. I fiocchi, come si vede nel, si depositano su auto e palazzi sia a Valtournenche, sia nella frazione Breuil-, a 2000sul livello del mare. Precipitazioni nevose anche in Lombardia, Piemonte e Trentino-Alto Adige a partire dai-1600di. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

iLMeteo.it

