Tutti i grandi attacchi hacker nascono da piccoli errori di singoli

(Di domenica 13 novembre 2022) AGI - Il 95% delle violazioni informatiche con furto di dati (i cosiddetti databreach) dipende dall'errore fatto da qualcuno. A volte dipende dalla distrazione, qualche volta dalla scarsa competenza, più spesso la colpa è di risposte veloci alle urgenze. I criminali lo sanno e perciò usano il fattore umano come leva per conseguire i loro scopi. È quanto emerge da uno studio di IBM, ripreso da Yoroi, società di cybersecurity, per inquadrare e mettere in guardia gli utenti dal phishing, quelle violazioni informatiche che iniziano proprio “ando gli umani”, come ha sottolineato la compagnia fondata e guidata da Marco Ramilli. Una truffa molto diffusa. Secondo Yoroi, solo in Italia si assiste ogni settimana a circa 20 campagne di phishing. La persuasione Le tecniche usate per il phishing sono diverse, ma la principale è basata sull'ingegneria sociale. La social ...

