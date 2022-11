“Stron**!” Ballando | Selvaggia Lucarelli colpita al cuore | ira su Guillermo Mariotto

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 13 novembre 2022)con le stelle, lite trae Guilleremo. A scatenare il botta e risposta una questione personale. Ieri intanto sono state 3 le coppie che hanno abbandonato il programma. Dopo aver provato a ballare per settimane nonostante l’infortunio Luisella Costamagna alla fine ha deciso di ritirarsi. “La guarigione è progressiva, costante, ma infinitesimale. Non abbastanza, troppo lentamente. Adesso la mia sfida è guarire, devo tornare al 100% e per guarire devo fermarmi. Vi ringrazio tantissimo per il sostegno, mi auguro possa esserci per il ripescaggio, quando ci auguriamo di tornare al 100%”. “Mi auguro che non vi sentiate traditi. Il tradimento sarebbe non fermarsi adesso, un tradimento nei confronti delle aspettative che ci sono. Abbiamo deciso di fermarci per recuperare, ci vuole tempo. ...