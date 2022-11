(Di domenica 13 novembre 2022) Ultima partita del 2022 già in archivio per il, la squadra di Luciano Spalletti batte l'Udinese e va inin attesa del Mondiale in Qatar. «Ma...

ilmattino.it

È l'ultimo giorno di scuola, anche se da domani non sarà, ma solo lunga attesa per la sfida aldel 4 gennaio. Per questo, quel che accadrà oggi a Bergamo all'ora di pranzo, avrà importanza capitale sull'inverno dell'Inter. Perdere altro ...... intorno alle ore 23, col fratello di 15 anni per andare a trascorrere unadai nonni. La ... Daa Prato passando per Roma, ecco quali sono le località con il maggiore tasso di criminalità. ... Napoli in vacanza da primo in classifica: «Ma davvero dobbiamo fermarci adesso» La lunga vacanza del calcio italiano per il Napoli comincia in anticipo. Alle 16.35 nel grigiore novembrino di uno strano sabato. Telecronache ad alto ...“La perfezione è una corsa sul confine della bellezza e del coraggio. Ma, appena un passo oltre l’acme, c’è il precipizio. Il Napoli che chiude un trimestre da record, e fa il vuoto attorno a sé prima ...