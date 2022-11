Migranti | Conte | “Da Francia non è giustificata reazione così forte”

(Di domenica 13 novembre 2022) (Adnkronos) – “Ladeve prendere atto che ha le coste che si affacciano sul Mediterraneo. Se qualche volta una nave Ong dovesse dirigersi verso le sue coste, non èunae veemente. Anche io ho avuto dei problemi qualche volta con i francesi…”. Lo ha detto Giuseppein una intervista a’Zona Bianca’, in onda questa sera a Retequattro. ”Non so cosa si sono detti Meloni con Macron ma -ha sottolineato il leader di M5S- quando sono stato il presidente del Consiglio ho dovuto affermare che anche chi sbarca insbarca in Ue”. “La presidente Meloni adesso si sta scontrando con la dura realtà. Basta festival di partito, basta slogan, basta esibizioni muscolari. Lei adesso, ovviamente rispetto agli impegni presi con gli ...

