(Di domenica 13 novembre 2022) Anche gli arbitri cercano di accompagnare Victorsulla via della maturità. Il Corriere dello Sport racconta la lezione dielargita dal direttore di gara di Napoli-Udinese, Giovanni, all’attaccante nigeriano del Napoli. Si è visto, durante il match, che l’arbitro si è soffermato a parlare con. Edmondo Pinna svela il contenuto del dialogo.ha intoa non lasciarsi travolgere dalle provocazioni avversarie, ad essere più scaltro,. Pinna, nella Moviola del CorSport, scrive: “Doppietta per Giovanni, dopo Sassuolo-Roma non andata benissimo. La partita, facile fino al tentativo di rimonta dell’Udinese, non ha colto di sorpresa l’arbitro che, anzi, ha dispensato consigli di ...

IlNapolista

... anziani o persone che trovandosi senza lavoro, non riescono più a far fronte alle spese della...centrale di Vercelli, con la causale "Giornata dei Poveri". Le ricevute sono valide per ...Il signor Meloni, ormai ben sistemato sulla seggiola del Presidente deldei Ministri, ... Ce la farà l'Italia a superare questo drammatico ostacolo che rende lacosì difficile in Europa a ... Il consiglio di vita di Ayroldi a Osimhen: «Sii intelligente, se ti provocano non reagire» - ilNapolista I giovani napoletani entrano in Consiglio comunale. Su richiesta dell'assessore Chiara Marciani è stata approvata dalla giunta la delibera di proposta al Consiglio comunale, che ...Parla Davide Leone, che con il suo fondo è il primo azionista di mercato della banca: “Se al rinnovo di aprile Tononi si ripresentasse voteremo ...