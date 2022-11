Elezioni Usa 2022 | i democratici hanno la maggioranza in Senato - Esteri - quotidiano net

Il partito repubblicano perde la sfida in Nevada e Arizona: ora Biden può contare su 50 seggi più Kamala Harris: anche se prendesse la Georgia, il Gop si fermerebbe a ...Sono un ottimista stravagante', ha aggiunto il presidente, spiegando di non essere sorpreso: '...di stato con Cisco Aguilar - è un'ennesima doccia fredda per i repubblicani in questedi ...Gli analisti sostengono che questa vittoria interna consente a Biden di incontrare il presidente cinese Xi Jinping da una posizione politica più forte rispetto a quella che si prospettava alla vigilia ...La democratica Catherine Cortez Masto è rieletta in Nevada. La sua vittoria regala ai democratici il controllo del Senato. E' quanto emerge dalle proiezioni dei media americani. Cortez Masto ha… Leggi ...