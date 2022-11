A Roma lunedì 14 novembre riscaldamenti accesi 4 ore

Leggi su agi

(Di domenica 13 novembre 2022) AGI - A, a partire da domani, sarà possibile accendere iper un massimo di 4 ore. L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti diCapitale, Sabrina Alfonsi, in una nota, annuncia l'arrivo di una nuova ordinanza dopo quella dei giorni scorsi del sindaco. "Dal costante monitoraggio delle temperature che stiamo effettuando - spiega Alfonsi - si rileva che nelle prossime giornate di14 e di martedì 15è previsto un brusco calo delle temperature, con minime attese in diminuzione e comprese tra i 5 e 7 gradi in città, per poi tornare ad aumentare nei giorni successivi. Per questo, fermo restando quanto previsto dall'ordinanza n. 183 del 4.11.2022 e delle deroghe e prescrizioni in essa contenute, stiamo predisponendo una nuova ordinanza grazie alla quale ...