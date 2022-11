Ruud-Auger-Aliassime domani in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2022

(Di sabato 12 novembre 2022) Casperse la vedrà contro Felixnel suo primo match del Gruppo Verde alle ATP(cemento indoor). Il norvegese si presenta nel capoluogo piemontese da numero quattro del mondo e finalista in carica del Roland Garros e degli US Open. Ciò nonostante, partirà ampiamente sfavorito secondo le quote dei bookmakers. Il canadese, infatti, ha terminato la sua annata alla posizione numero sei del ranking mondiale. Ce l’ha fatta grazie a tre titoli consecutivi conquistati tra Firenze, Anversa e Basilea ed alla semifinale raggiunta al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Anche la superficie molto rapida sembra dare una mano alle trame offensive del nordamericano rispetto al gioco di, molto più a suo agio sui manti più lenti. Il bilancio degli ...

Poi arrivano il norvegese Casper(numero 4 del mondo), pullover di lana azzurra sopra una camicia bianca, e il canadese Felix- Aliassime (numero 6, suo il look più elegante). Tanti, quasi ...Il suo primo match sarà lunedì alle 21 contro Tsitsipas, mentre i primi ad esordire sui campi torinesi sarannoAliassime domenica pomeriggio a partire dalle 14. Il match serale della ...Immerso nella nebbia del mattino, il tappeto blu sembra galleggiare in piazza San Carlo come in un quadro surrealista. Il sole sfratta la foschia appena in tempo, quando si materializzano i tennisti p ...Senza (ahinoi) italiani, al Pala Alpitour da domenica sbarca un buon mix tra veterani (Nadal e Djokovic), giovani (Tsitsipas, Medvedev, Ruud, Fritz) e giovanissimi (Ruud, Auger-Aliassime). In palio il ...