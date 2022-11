Roma | esce Kumbulla e entra Van De Ven?

(Di sabato 12 novembre 2022) Marashè trovato nel mirino della Fiorentina, con lache si butterebbe poi su Van Dedel Wolfsburg Lasta lavorando a varie cessioni per gennaio. Oltre a Eldor Shomurodov e Rick Karsdorp, di cui vi abbiamo già parlato, ci sarebbe in uscita anche Marash. Il difensore albanese ex Hellas L'articolo

... pensato in occasione del cinquantesimo anniversario della ricerca proposta dal Club dinel ... Quando la musica elettronicadal mondo digitale ed entra in contatto con la materia, nuovi ...A far visita alle ragazze di coach Alessio Cioni arriva infatti Vigarano (arbitri Cassiano di... Oltretuttoda una sconfitta e quindi avrà anche voglia di rivalsa". "Da parte nostra " ...Roma, 12 nov. (Adnkronos) - Fino al 14 a Milano Digital Week, la più grande manifestazione italiana dedicata all educazione, alla cultura e all innovazione digitale è promossa dal Comune di ...“Gabbie popolari” è un progetto giornalistico realizzato con il contributo del Premio Bomprezzi, edizione 2021 ...