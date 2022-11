Ricerca | asse tra Roma e Pechino | incentivi ai progetti congiunti

(Di sabato 12 novembre 2022) Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), ha pubblicato un bando nell’ambito del Programma Esecutivo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia e Cina (MOST) per il biennio 2023-2024. La call è rivolta adidi cooperazione bilaterale tra enti italiani e cinesi in uno di questi settori:scienze agrarie e alimentari, intelligenza artificiale applicata al patrimonio culturale, astrofisica e fisica, energia rinnovabile, biomedicina Ogni proposta deve essere presentata da un soggetto italiano e un soggetto cinese che devono avere precisi requisiti. In particolare il soggetto italiano deve essere un ente dipubblico o privato (senza scopo di lucro); avere la cittadinanza italiana o di qualsiasi altro paese UE; avere la residenza legale in Italia; essere affiliato a un ...

