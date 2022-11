Rampage 12 11 2022

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 12 novembre 2022) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, anche stavolta siamo super carichi per un nuovo episodio di. Ci ritroviamo in quel di Boston, quest’oggi assisteremo a due match valevoli per il Full Gear World Title Eliminator Tournament ed il main event titolato tra l’All-Atlantic Champion Orange Cassidy e Lee Johnson. Lo show si apre con l’ingresso in ring di Christian Cage e Luchasaurus, i due sono pronti al confronto faccia a faccia con Jungle Boy. PROMO: Christian Cage credeva che la questione fosse chiusa considerando le due sconfitte inflitte ai danni di Jungle Boy da parte sua e del suo pupillo Luchasaurus, tuttavia Jack Perry ha messo i bastoni tra le ruote al suo ex tag team partner costandogli l’opportunità di conquistare l’All-Atlantic Championship. Per Jungle Boy il fatto di aver rovinato il match titolato di Luchasaurus non non è niente in confronto ...