LIVE Sampdoria-Lecce 0-0 | strepitoso Falcone su Gabbiadini

Al Ferraris, il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Ferraris,e Lecce si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2022/23.Lecce 0 - 0 MOVIOLA 1 Fischio d'inizio - Al via il match tra ...Genova. Stankovic squalificato, Sakic in panchina per questo- Lecce, che è partita decisiva per i blucerchiati prima della sosta per i mondiali.Dopo la sconfitta contro il Torino, la Sampdoria ha bisogno di fare punti per risollevare una classifica che si sta complicando. Stankovic conferma il giovane Montevago in attacco: con lui c'è Gabbiad ...LIVE! SAMPDORIA-LECCE, il tabellino Genova, stadio "Luigi Ferraris" sabato 12 novembre 2022, ore 18 Serie A 2022/23, giornata 15 SAMPDORIA-LECCE RETI: ...