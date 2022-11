F1 oggi | GP Brasile 2022 | orari FP2 e Sprint Race | tv | streaming | programma Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di sabato 12 novembre 2022), sabato 12 novembre, andranno in scena le prove libere 2 e ladel GP del, penultimo round del Mondialedi F1. Sulla pista di Interlagos le emozioni non mancheranno per via della corsa “veloce” che dovrebbe garantire spettacolo. La pista brasiliana si presa assai bene ai sorpassi e i piloti dovranno essere concentrati al massimo per dare tutto in breve tempo. La Ferrari, a digiuno da vittorie dal GP d’Austria, tenta il colpo, ma sarà molto difficile. La Red Bull è vettura che sa esprimersi bene su piste con queste caratteristiche e Max Verstappen ha voglia di vincere ancora. L’olandese, già vincitore matematicamente del titolo di quest’anno, vuol allungare la propria striscia vincente. Da capire come si comporteranno le Mercedes, che potrebbero rappresentare un elemento di ...