Checco Zalone non replica e registra un flop | tegola per l’attore

Libero Magazine

... non è stata la fiction Viola come il mare con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, ormai finita, bensì la replica (ennesima) della pellicola Quo Vado con: chi ha avuto la ...'Tale e Quale Show' di Rai1 si è aggiudicato gli ascolti della prima serata di ieri grazie a 4.454.000 telespettatori e al 28,1% di share, più che raddoppiando il film 'Quo vado' diche su Canale 5 ha totalizzato 2.094.000 telespettatori e l'11,8% di share. Terzo classificato Nove con 'Fratelli di Crozza' che ha ottenuto 1.299.000 telespettatori e il 6,8%. Appena ... Quo vado, tutto sul film campione al botteghino con Checco Zalone Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Interessante sfida sul piccolo schermo tra Tale e Quale Show di Carlo Conti e Checco Zalone con il suo Quo Vado su Canale 5. Gli ascolti ...