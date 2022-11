Ballando con le Stelle | cosa accadrà nella puntata del 12 novembre 2022?

la Repubblica

... a vivere lo spettacolare concerto dei MUSE del 2019 a Madrid, senza muovermi di casa, ma interagendo, grazie ai visori 3d Oculus (ma potrebbero essere altri), ascoltando il concerto,la ...Sembrerebbe proprio che Paola Barale , esageratamente attenta ai suoi look per le dirette, stia facendo storcere il naso a sarti e concorrenti .le Stelle: "Paola Barale sta innervosendo gran parte del cast" Nella sua rubrica "Forse non tutti sanno che", che esce sul magazine Oggi, Alberto Dandolo ha scritto di un interessante ... 'Ballando con le stelle', a che punto siamo: la classifica, dal primo all'ultimo Domenica in ospiti 13 novembre, arriva Rosanna Banfi Rosanna Banfi posa per i fotografi in occasione della presentazione del programma Rai ‘Ballando con le stelle’, Roma, 6 ottobre 2022. ANSA/CLAUDIO ...Domenica 13 novembre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 10° puntata della ...