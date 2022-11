ATP Finals 2022 | le quote dei bookmakers per le scommesse Djokovic favorito | Medvedev a 4 e Nadal a 7 50

(Di sabato 12 novembre 2022) Domenica 13 novembre cominceranno le ATP. Sul cemento del PalaAlpitour di Torino i migliori giocatori della stagione (ad eccezione del numero 1 al mondo Carlos Alcaraz e il vincitore della scorsa edizione Alexander Zverev, entrambi out per infortunio) si contenderanno un importante titolo e lo spettacolo di certo non mancherà. Con l’inizio del torneo ormai vicinissimo, è sicuramente interessante andare a vedere ledeiper quanto riguarda i vincitori finali. Per i siti diilnumero 1 è assolutamente il serbo Novak. L’ex numero 1 al mondo è reduce da un periodo molto convincente (tra ottobre e inizio novembre Nole ha conquistato i titoli a Tel Aviv e Astana e ha poi raggiunto la finale del Masters 1000 di ...

Brandon Nakashima e Jiri Lehecka, rispettivamente numero 49 e 74 al mondo si affronteranno domani per il titolo della quinta edizione delle Next Gen. Il ceco Jiri Ledechka si è guadagnato per primo il posto in finale battendo lo svizzero Stricker 4 - 1 4 - 3 2 - 4 4 - 1. Poi Brandon Nakashima ha superato Jack Draper dopo una bella ...Sono Jiri Lehecka e Brandon Nakashima i finalisti delle Next Gen2022 . Il ceco e l'americano, che si sono già affrontati nel Round Robin con la vittoria di Nakashima, si ritroveranno sabato sera di nuovo contro sul cemento indoor dell'Allianz Cloud di ...Brandon Nakashima conquista la finale del torneo dei giovani campioni ATP. L’americano non era il favorito per la sfida, ma ha dimostrato di meritare e ha vinto, giocando meglio dell’avversario.A Torino con la possibilità di tornare n. 1 del mondo, Rafa Nadal parla del futuro, della sconfitta più dolorosa alle Nitto ATP Finals, di infortuni: “Meglio rientrare in uno Slam” ...