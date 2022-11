(Di venerdì 11 novembre 2022) È da poco terminato l’ultimo allenamento del Napoli in vista della sfida contro l’Udinese. Gli azzurri, nella giornata di domani al Maradona, saluteranno i propri tifosi in vista della pausa per i Mondiali. Victor(Getty Images) Oltre alla conferenza stampa di Luciano Spalletti, giungono ulteriori notizie direttamente da. Pare infatti che Victorsi sia reso protagonista di un ulterioresolidale al di fuori dell’SSC Napoli Konami Center.fa impazzire i tifosi, ildaSecondo quanto appreso da Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del team azzurro,ha reso felice tutti i suoi tifosi giunti a...

Spazio Napoli

Napoli capolista da record a tre stelle:, Kvara & C., il boom in attacco è da big d'Europa. ... Dimarco a tutta: 'IoInter , vivo un sogno e credo sempre nella rimonta'. Karsdorp spacca - ...... il grande ex Carlo Ancelotti è pronto a fare uno sgarbo alla sua vecchia squadra del. Carlo ... Come il bomber napoletanoo il brasiliano Gabriel Jesus . Ma nella lista spicca anche il ... Osimhen cuore d’oro: gesto fantastico con un tifoso a Castel Volturno Sull'edizione odierna del Corriere dello Sport si ricordano le parole pronunciate dall'attaccante nigeriano in estate ...Su Gazzetta: "Arriva la Juve”, “Continua la rimonta: bianconeri quarti”, “Kean a Verona firma l’1-0: è il 5° successo di fila . Ora il secondo ...