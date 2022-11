NextGen Finals 2022 oggi | orari semifinali 11 novembre | programma | tv | streaming

(Di venerdì 11 novembre 2022) Si giocheranno quest’ledelle Next Gen ATP, rimaste senza italiani da tre che erano arrivati ai nastri di partenza. Il field si mostra comunque competitivo, visto ciò che si è potuto ammirare all’Allianz Cloud (PalaLido) di Milano. I primi a scendere in camposaranno lo svizzero Dominic Stricker e il ceco Jiri Lehecka, l’uno imbattuto e (quasi) re dei tie-break, l’altro secondo nel girone Verde giocando in maniera importante lungo tutta la settimana. In piena serata, invece, il britannico Jack Draper, che ha impressionato contro Lorenzo Musetti ieri, giocherà da secondo del girone Rosso con l’americano Brandon Nakashima, e sarà questa una partita ad altissimo tasso di interesse per l’intensità che i due giocatori sono in grado di mettere in ...

Stricker ottiene molto dal suo servizio, con 6 ace e l'83% dei punti vinti con la prima di servizio (24/29); si ci mette anche una certa freddezza, salvando quattro palle break su cinque, e un ...17:04 Per l'Italia le speranze ora sono tutte riposte in Lorenzo Musetti, che come già detto, scenderà in campo come ultimo incontro della giornata, e della sessione serale, la quale prenderà il via ...Un Jack Draper devastante elimina Lorenzo Musetti. Non ci saranno azzurri in semifinale alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals ...Ultima giornata di gironi amara per l'Italia che perde Musetti e Passaro e abbandona anzitempo il torneo milanese. Domani le semifinali.