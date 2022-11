Nakashima-Draper in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Next Gen Atp Milano 2022

Da queste sfide usciranno i nomi per il nuovo campione NextGen. Un compito arduo scrivere il proprio nome dopo quelli di Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz , ormai stabilmente fra i ...SEMIFINALI NEXT GEN ATP FINALS 2022: PROGRAMMA VENERDI' 11 NOVEMBRE Ore 19:00 Dominic Stricker (SUI) - Jiri Lehecka (CZE) Ore 21:00 Brandon(USA) - JackUltima giornata di gironi amara per l'Italia che perde Musetti e Passaro e abbandona anzitempo il torneo milanese. Domani le semifinali.window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-954e78b-9ced-1467-c2b2-4b31827cd9e ...