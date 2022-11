(Di venerdì 11 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.09 Sainz passa terzo davanti a Sainz, Perez resta leader della classifica assoluta. Mancano meno di 30 minuti al termine della sessione. 17.07 Solo dodicesimo posto per Lewis Hamilton, attendiamo il primo vero riscontro cronometri da parte del sette volte campione di Mercedes che quest’anno non è ancora stato in grado di vincere. 17.05 Lavoro leggermente differente per lache in ogni caso strappa il terzo tempo assoluto con Leclerc. Alonso, Bottas ed Albon inseguono nell’ordine. Occhi puntati su Sainz che si appresta per tornare in pista dopo un lavoro da parte dei meccanici nella zona della ‘Power Unit’. 17.03 La classifica aggiornata: 1 Sergio PEREZ RedRacing1:11.853 3 2 Max VERSTAPPEN RedRacing+0.008 3 3 Valtteri BOTTAS Alfa ...

OA Sport

... il riferimento è la pole dell'anno scorso, ottenuta da Max Verstappen in 1'08"372 16:30 Al via le FP1 Prendono il via le prime prove libere del GP del, penultimo appuntamento della ...Clicca qui per seguire in diretta la cronacadalle 20.15 . F1 GP2022, QUALIFICHE Risultati dopo le ore 21.30 VEDI ANCHE Formula 1 GP2022, gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW Ferrari ... LIVE F1, GP Brasile 2022 in DIRETTA: Red Bull detta il passo sulle Ferrari Sul circuito di Interlagos vanno in scena le prime prove libere del week end brasiliano: segui la cronaca delle FP1 con la nostra diretta testuale ...Prima giornata in pista a Interlagos: si gira per le FP1 alle 16.30 e poi alle 20 la sessione per la pole e lo schieramento della mini gara del sabato. Gli aggiornamenti in tempo reale ...