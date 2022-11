Edoardo Donnamaria | un video smentisce la versione data su Micol

Chi dovrà abbandonare il gioco Nella Casa si è creato un complicato rapporto amoroso e non, tra Micol Incorvaia,e Antonella Fiordelisi con, sullo sfondo, Gianluca, l'ex di ...... 'Falsa, bugiarda ed incoerente' Successivamente la giovane concorrente del Grande Fratello Vip ha anche fatto una un'altra richiesta ad. Difatti la ragazza ha vietato a quest'...Antonella Fiordelisi non ci vede più dalla rabbia dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip e si scaglia pesantemente contro Micol Incorvaia. Peccato che il popolo del web non apprezzi.Subito dopo la puntata, mentre sono in cucina, Edo Tavassi spiega alcune delle sue dichiarazioni alla coppia #DONNALISI. Sia Edoardo Donnamaria che Antonella Fiordelisi sembrano alquanto infastiditi d ...