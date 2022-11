Disney ha 235 milioni di abbonati. E un problema

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 11 novembre 2022) La scommessa rischiosa dinello streaming Les Echos, di Hortense Goulard, pag. 27 In un’economia in crisi,può contare sulla fedeltà deglialle sue piattaforme di streaming? o Il gigante californiano dell’intrattenimento, che ha pubblicato i suoi risultati annuali martedì, è soddisfatto del numero crescente dialle sue piattaforme+, Hulu ed ESPN+. Ma ora vuole far fruttare l’investimento aumentando i prezzi, una strategia rischiosa in un contesto economico incerto. Nell’ultimo anno.ha aggiunto quasi 57di, per un totale di oltre 235, a tutte le sue piattaforme di streaming”, ha dichiarato l’amministratore delegato del gruppo, Bob Chapelt. Davanti, quindi, ai ...