Cannavaro | “Con la Spal l’ultima scalata De Rossi allenatore una sorpresa”

(Di venerdì 11 novembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento –fatica prima della sosta. Il Benevento di Fabiosi appresta a partire alla volta di Ferrara, dove domani affronterà ladi Daniele De. Un confronto tra campioni del mondo, con la Strega che andrà a caccia di una vittoria che manca dallo scorso 3 settembre. A fare il punto della situazione in casa giallorossa è stato lo stesso, intervenuto in conferenza stampa nella tarda mattinata odierna. Condizione – Ci siamo allenati bene, per quelli che erano a disposizione. Abbiamo recuperato solo Glik, però abbiamo perso Pastina. Il resto, mi riferisco ad Acampora, Viviani e Tello, ha bisogno di altro tempo. L’emergenza continua, sapevamo di dover stringere i denti fino a domani. So che non è facile, i ragazzi stanno dando il massimo e ...

