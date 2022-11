Atalanta-Inter | la nuova idea di Gasperini | Lookman torna titolare

In caso di gol contro l'non esulterà per rispetto verso i suoi ex tifosi, ma Robin Gosens, già in rete mercoledì ...E INZAGHI Il tedesco ha iniziato dal trasferimento alla Pinetina ...Tre big match:, Milan - Fiorentina e Juventus - Lazio. IL PROGRAMMA Venerdì 11 novembre Empoli - Cremonese: ore 20.45 Sabato 12 novembre Napoli - Udinese: ore 15 Sampdoria - Lecce: ...Lunch match di rilievo quello del 15° turno di Serie A tra Atalanta e Inter: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della gara.In caso di gol contro l’Atalanta non esulterà per rispetto verso i suoi ex ... ai tifosi di scoprire storie inedite e aneddoti sulle carriere dei loro idoli. INTER E INZAGHI Il tedesco ha iniziato dal ...