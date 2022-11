Santori sul Pd | ' E' una grande comunità che fa argine al sovranismo'

Per"al contrario, da dentro e da fuori abbiamo lavorato per una costituente e la costituente non solo ci è stata assicurata, ma è già iniziata. Per la prima volta è aperta ai non iscritti e ...... ma quale sarebbe la lettura "non strumentale"muro di Berlino E signora Rachele Scarpa, dove ... Andate a leggervi l'intervista odierna a Mattiaper capire che i dem sono destinati all'...Lo conferma in un'intervista tornando a dare la sveglia ai dem perchè si ri-aprano alla società e ricorda il maxi raduno delle Sardine in piazza 8 agosto ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...