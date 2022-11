Qatar 2022 | i convocati degli Stati Uniti

(Di giovedì 10 novembre 2022) Dopo l’ufficialità del Brasile, anche glidiramano la propria lista deiper i Mondiali di. Inseriti nel Gruppo B con Inghilterra, Iran e Galles, la sensazione è che possano ambire al passaggio del turno, giocandosi l’accesso con la Nazionale di Gareth Bale. Come vedremo, il CT Gregg Berhalter non ha sfoderato grandi sorprese, rispettando i pronostici sulla lista finale. Portieri Ethan Horvath (Luton Town) Sean Johnson (New York City) Matt Turner (Arsenal). Difensori Cameron Carter-Vickers (Celtic) Sergiño Dest (Milan) Aaron Long (New York Red Bulls) Shaq Moore (Nashville SC) Tim Ream (Fulham) Antonee Robinson (Fulham) Joe Scally (Borussia M’Gladbach) DeAndre Yedli (Inter Miami) Walker Zimmermann (Nashville SC). Centrocampisti Brenden Aaronson (Leeds) Kellyn ...

Corriere dello Sport

In vista dei Mondialiin, in programma dal 20 novembre (qui c'è la nostra guida a tv, suondbar e altri accessori utili ) , ci sono novità in arrivo anche nel mondo degli NFT: Sorare, la startup che nel 2018 si ...leggi anche Mondiali, quando iniziano Date, calendario, squadre e gironi Mondiali: l'assegnazione alI Mondialisono stati assegnati alil 2 dicembre del 2010. Nella ... Mondiali Qatar, lo scandalo che scuote il torneo: le accuse sono gravissime L'obiettivo minimo è arrivare tra le prime quattro, il sogno è portare a casa la coppa. Tutto sulla Francia: la rosa, la formazione tipo e i consigli per il fantamondialeContentsL'obiettivo minimo è a ...Sono tre gli italiani chiamati per la spedizione ai Mondiali dal parte del commissario tecnico dei nordafricani Hoalid Regragui ...