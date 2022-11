Pensioni | aumento del 7 | 3% da gennaio | chi ci guadagna con l’inflazione | i calcoli Ipotesi Quota 41 per un anno

Giorgetti: il provvedimento costa 50 miliardi in 3 anni. Giovedì 10 in Cdm il sì al decreto aiuti. Stop di sei mesi ai distacchi della ...In arrivo un maxi -delle: il trattamento minimo sale di quasi 500 euro l'anno. Questo per gli effetti della rivalutazione dovuta all'inflazione, anche se non sarà lo stesso per tutti gli assegni. Nella ...«Siamo nel mezzo di una crisi internazionale sociale, usciamo da una pandemia, c’è una crisi energetica in corso, un aumento dei costi delle materie prime, una inflazione vicina al 10%, salari perlopi ...Aumenti previsti per le pensioni a partire da gennaio 2023, sottoposte ad una rivalutazione in base ai dati sull’inflazione del 2022.