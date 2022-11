LAZIO – MONZA | I CONVOCATI

Leggi su seriea24

Al termine della rifinitura svolta in mattinata a Monzello, Mister Palladino ha convocato 26 giocatori per, gara della quattordicesima giornata di Serie A, in programma giovedì 10 novembre alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma. Di seguito la lista completa: 2 Donati, 4 Marlon, 5 Caldirola, 6 Rovella, 7 Machin, 8 Barberis, 9 Gytkjaer, 10 Valoti, 16 Di Gregorio, 17 Caprari, 19 Birindelli, 22 Ranocchia, 25 Ferrarini, 26 Antov, 28 Colpani, 30 Carlos Augusto, 32 Pessina, 37 Petagna, 38 Bondo, 44 Carboni, 55 Izzo, 77 D'Alessandro, 80 Vignato, 84 Ciurria, 89 Cragno, 91 Sorrentino.