Inter | Gazzetta | “Dimarco fa alzare la testa a Inzaghi”

(Di giovedì 10 novembre 2022)- Come riporta ad oggi lala squadradeve davvero dire grazie aper quello che abbiamo visto. “Sei gol al Bologna, aggancio all’Atalanta e alla Lazio, rientro nella zona Champions allargata, risposta immediata allo scivolone con la Juve. Come un set da venti minuti contro un rivale che arriva dalle qualificazioni e viene preso a pallate senza pietà, 6-1, bum-bum. Tutto perfetto, fin troppo, per non sospettare la complicità del Bologna. Dopo venti minuti quasi perfetti, arricchiti da un game, pardon, da un gol che aveva suggerito chissà quali scenari pere soci, è come i ragazzi di Motta si siano spenti all’improvviso. Scomparsi. Annichiliti. Non basta il nervosismo per una decisione sbagliata dell’arbitro a giustificare lo sdoppiamento di ...

Il loro futuro è a Milano (Federica Cocchi,dello Sport) Tanto per cominciare hanno ... L'idea di Passaro sarebbe stata quella di correre a San Siro per vedere l'amatacontro il Bologna, ......-/ foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Romelu Lukaku Lukaku sarà nella lista dei 26 del Belgio per il Mondiale. Sarà tra i convocati di Roberto Martinez, così scrive lache ...Su Gazzetta per Chiesa si parla di precauzione: Alla Continassa non è suonato alcun allarme: l’azzurro, dopo l’intervento al crociato di gennaio, dieci mesi ai box e i ...Niente sufficienza, anzi. Niente voto accettabile per Marko Arnautovic in Inter-Bologna con La Gazzetta dello Sport, un 4,5 in pagella senza scrupoli all’austriaco: “Onana tiene lì suo primo tiro sciv ...