“Deve dimenticare la F1” | il grande pilota verso l’addio | schock nel paddock

(Di giovedì 10 novembre 2022) Mancano solamente due Gran Premi alla fine della stagione, ma ovviamente le scuderie stanno già facendo le valutazioni sul prossimo anno PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Mancano solamente due Gran Premi alla fine della stagione. Gli ultimi due appuntamenti del campionato, che ha visto trionfare Max Verstappen che ha dominato da inizio alla Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

'Anche per questo il Pd oggivergognarsi e chiedere scusa a Oliverio . Tralascio l'aspetto ... Anche su questo andrebbe fatta oggi una seria riflessione, senzache queste vicende ...Questo non cifarperò la necessità del più rigoroso rispetto delle regole e del principio di legalità". "Abbiamo discusso soprattutto di come i sistemi di prevenzione della ...