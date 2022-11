Chiede asilo politico | ma lo straniero è un omicida | espulso

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 10 novembre 2022) Un diciannovenne pakistano è stato arrestato a Livorno in attesa della probabile estradizione: aveva chiesto il permesso di soggiorno per motivi umanitari, ma sul suo conto pendeva un ordine di arresto internazionale per omicidio aggravato. Era fuggito dal suo Paese per evitare di scontare la pena