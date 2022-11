Buccino | fu accusato di diffamazione per l’affissione di un manifesto | assolto Fiscina

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa)- “Il fatto non sussiste”. Con questa motivazione, il giudice monocratico della prima sezione penale del Tribunale di Salerno, Domenico Diograzia, hail presidente dell’associazione culturale volceiana “Paese Mio”, Gregorio, dall’accusa dia mezzo stampa. A far finire a giudizio il 74enne, Gregorio, un-denuncia scritto, firmato e affisso per le strade del territorio comunale volceiano dal titolo “Barbarie in Consiglio Comunale” in riferimento ad un episodio verificatosi in consiglio comunale nel 2014. Secondo la Procura che rinviò a giudizio, l’imputato in qualità di consigliere comunale, a mezzo del volantino, offese la reputazione dell’allora comandate dei vigili ...