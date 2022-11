Ultime Notizie – Ocean Viking | Ue chiede sbarco immediato dei migranti a bordo

(Di mercoledì 9 novembre 2022) La Commissione Europea “lo, nel luogo sicuro più vicino, di tutte le persone soccorse e che si trovano adella. La situazione adella nave ha raggiunto un livello critico e deve essere affrontata con urgenza per evitare una tragedia umanitaria”. Lo sottolinea l’esecutivo Ue, in una nota. “L’obbligo legale di soccorrere e garantire la sicurezza della vita in mare – continua la Commissione – è chiaro e inequivocabile, indipendentemente dalle circostanze che portano le persone a trovarsi in una situazione di pericolo. La Commissione ricorda il principio di leale cooperazione e invita gli Stati membri a collaborare per garantire una risposta comune, tenendo conto della sacralità della vita”, che va tenuta nella “massima ...

Il Sole 24 ORE

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito In Egitto si svolge Cop27, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Ucraina ultime notizie. Mosca ordina alle truppe russe di ritirarsi da Kherson Stasera in tv, mercoledì 9 novembre, su Rete 4 nuovo appuntamento con Controcorrente, il talk di approfondimento condotto da Veronica Gentili. Al centro della puntata la questione dei migranti con la ...Ciò che conta è dare sempre il massimo per aiutare la squadra.» Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n.