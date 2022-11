Ucraina | morto il vice governatore filorusso di Kherson

(Di mercoledì 9 novembre 2022) (Adnkronos) – Il numero due dell’amministrazione filorussa di, Kirill Stremousov, èin un incidente d’auto. Lo afferma l’agenzia stampa russa Tass, citando il servizio stampa dell’amministrazione filorussa. La notizia della morte di Stremousov arriva poco dopo che ilcapo gabinetto del Cremlino Sergei Kiryenko aveva dato l’ordine di limitare la presenza deldiin televisione, rende noto il giornalista di Dozhd Tv, Tikhon Dzyadko. Sempre nella regione dil’esercito russo ha fatto saltare in aria diversi ponti per rallentare la controffensiva delle forze armate ucraine. Lo ha reso noto ildel consiglio regionale diSerhii Khlan, confermando le informazioni precedenti ...

