Parigi a Roma | siete i primi beneficiari della solidarietà UE e i migranti dovete accoglierli voi!

(Di mercoledì 9 novembre 2022) La Francia di Macron – quella cha ha stretto un patto di ferro sull’energia con la Germania lasciandoci al freddo e al gelo – ebbene questa Francia prima si fa bella offrendo il porto di Marsiglia per lo sbarco deia bordo dell’Ocean Viking, e poi ci ripensa rinfacciandoci che essendo noi italiani “il

ha teso la mano attaccando però l'Italia, che "deve fare la sua parte" e "rispettare gli ... che ha parlato anche di "silenzio assordante" di. Migranti, niente forzature con l'Ue: la ......che le dichiarazioni del Governo italiano sono 'inaccettabili' così come il rifiuto didi far ... anche se - ha aggiunto - questa decisione sarà del governo di'. 'Ho parlato con il governo - ...La nave ong, cui è stato negato lo sbarco, è partita da Trapani ed è diretta in Corsica. Il portavoce del governo francese, Véran, accusa: "Comportamento inaccettabile dell'Italia, è prima beneficiari ...La Francia denuncia il “comportamento inaccettabile” dell’Italia riguardo alla vicenda che ha coinvolto la nave Ocean Viking con a bordo i migranti. “L’atteggiamento delle autorità italiane è contrari ...